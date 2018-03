Lentidão em SP cai para 22 quilômetros

Na Marginal do Tietê, são 5,2 quilômetros de lentidão no sentido Ayrton Senna da pista expressa, da Rua Azurita até a Ponte do Limão, e de 1,3 quilômetro no sentido Castello Branco da pista local, entre as pontes Júlio de Mesquita Neto e Limão.

O Corredor Norte-Sul (formado pelas avenidas 23 de Maio, Rubem Berta e Moreira Guimarães) tem 3,1 quilômetros de engarrafamento no sentido aeroporto, das imediações do Viaduto Indianópolis até as proximidades da Rua Oscar Porto.

Na Avenida dos Bandeirantes, são dois pontos de trânsito complicado: no sentido Marginal, por 1,3 quilômetro, da Alameda dos Tupiniquins até a Avenida Miruna, e no sentido Imigrantes, por 1,1 quilômetro, da Rua Antônio de Macedo Soares até o Viaduto Amaro.