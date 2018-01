Lentidão na Marginal sobe 80% após 5 anos

Segundo as estatísticas oficiais, no ano de abertura da pista central da via expressa, em 2010, os engarrafamentos na Marginal do Tietê, durante o horário de pico da tarde, chegavam a 19,8 km, em média. No ano passado, esse patamar passou para 35,7 km. Na hora do rush matinal a piora foi menor, passando de 15,5 km para 16,6 km no mesmo período.

Os dados revelam também que, nos três primeiros anos de existência dos 26 km de pista central, houve uma redução do volume de congestionamentos na via, em especial no horário de pico da manhã. Entre 2010 e 2012, a lentidão média nessa faixa horária caiu de 15,5 km para 13,7 km. No ano seguinte, esse número ficou estável, mas subiu para 16,6 km em 2014. Um nível maior do que o do ano de estreia da expansão da via.

Na cidade, o trânsito também piorou. No ano passado, a capital registrava 141 km de lentidão no pico da tarde, 22% a mais que os 115 km de 2010. A "Nova Marginal" começou a ser entregue em 27 de março daquele ano pelo então governador José Serra (PSDB). No ano anterior, quando anunciou o projeto, o tucano afirmou: "Pode anotar. Não vai ter mais engarrafamento aqui".

A empresa responsável pela obra, a Desenvolvimento Rodoviário S.A. (Dersa), que é controlada pelo governo do Estado, informou que a "Nova Marginal" custou R$ 1,5 bilhão. O valor é um quarto dos R$ 5,5 bilhões necessários para construir a Linha 15-Prata do Metrô, um monotrilho que também terá 26 km de extensão, na zona leste.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A explicação oficial e a de quem estuda o assunto é a mesma: a criação de grandes avenidas estruturais tende a atrair mais carros para elas, fazendo seus efeitos serem mitigados rapidamente. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.