'Lentidão não é culpa da ONU'

"Eu posso compartilhar sua frustração por esse processo levar tanto tempo. Mas não é por causa do sistema das Nações Unidas ou algum problema no processo. Depende dos Estados membros e das vontades políticas, por isso eu instigo os líderes a mostrarem sua liderança política", disse.

Segundo ele, não há um único país que não tenha problemas domésticos, políticos ou econômicos. E o mundo está entrando em austeridade fiscal. "Mas temos de olhar para além das nossas fronteiras." Para o coreano, os líderes nacionais têm de "ter a visão de que esse é um problema global e precisa de uma solução global". Ele citou como exemplo as enchentes no Paquistão

As decisões nas negociações de clima da ONU ocorrem por consenso, e é difícil encontrar um meio termo que agrade a todos os quase 200 representantes de países que participam do processo. O secretário-geral da ONU afirmou que espera que os negociadores façam progresso na operacionalização do Fundo Verde Climático e em definir um segundo período de compromisso do Protocolo de Kyoto, já que o primeiro se encerra em dezembro de 2012. E disse que, embora talvez não seja possível sair em Durban um acordo global, "não podemos desistir de um acordo com força de lei que seja efetivo e justo para todos os participantes". "Ter um tratado legalmente vinculante tem de ser nossa prioridade."

E deu um recado aos países com grandes emissões de gases-estufa. Para ele, "pode levar mais tempo para um acordo legalmente vinculante", mas os países não podem esperar até isso se concretizar para agir. "Vamos fazer o que pudermos domesticamente."