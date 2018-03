Lentidão pela manhã em SP cai 69% no 3º dia de rodízio O terceiro dia do rodízio para caminhões no Mini Anel Viário de São Paulo bateu recorde em termos de redução de lentidão: 69% menos, no período das 7 às 10 horas, do que a média registrada nas duas últimas quartas-feiras de julho do ano passado. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a média da lentidão da manhã de hoje ficou em 20 quilômetros, contra a média de 66 quilômetros registrada nas duas últimas quartas-feiras de julho de 2007, após o restabelecimento do rodízio municipal de veículos. Ao longo do horário de pico da manhã de hoje, a maior redução foi às 08h30, quando foram verificados 13 quilômetros de lentidão, contra 79 quilômetros na média das duas últimas quartas-feiras de julho do ano passado - uma diferença de 66 quilômetros. Porcentualmente, representa uma queda de 84%. Hoje, especificamente na Marginal do Tietê, houve uma redução de 89% do congestionamento ao longo do dia, em comparação com a primeira quarta-feira de agosto de 2007, na semana de volta às aulas. Nos corredores da Marginal do Pinheiros e da Avenida dos Bandeirantes, a queda no índice de lentidão foi de 59% e 11% respectivamente, na mesma comparação anterior. Multas Desde o início do rodízio de placas para os caminhões até as 10 horas de hoje, 1.666 caminhões foram multados por desobedecerem ao rodízio municipal. Na manhã de segunda-feira, primeiro dia do rodízio, foram autuados 476 veículos. Já na manhã de hoje, o número caiu para 284. Segundo a CET, a quantidade de multas está diminuindo, o que demonstra a adesão, cada vez maior, de caminhoneiros e empresas de transportes de carga.