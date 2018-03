Léo Batista desfila na Beija-Flor em homenagem a Boni

"Narrei os desfiles por 40 anos, e não acompanhava mais há muitos anos. Mas hoje tinha que voltar, porque o Boni é meu amigo e é um gênio. Todo mundo que trabalhou na Globo e ainda está lá ficaria muito feliz se ele voltasse", elogiou Léo.

"Estou com a perna machucada, mas vou ficar paradinho (durante o desfile), então não tem problema", contou o apresentador, que deve desfilar sobre o sétimo carro alegórico.

"Quando comecei a narrar carnaval, em 1952, nem eram as escolas de samba. O mais importante eram as grandes sociedades, e não tinha estúdio nem nada, a gente narrava de cima de um caminhão. Fiquei 40 anos nessa vida, no rádio e depois na Globo. Quando me avisaram que iriam renovar e não queriam mais que eu narrasse, teve gente que veio me consolar, mas eu fiquei feliz, pensei: ''Agora finalmente posso tomar meu uísque durante o carnaval''", contou, entre risos.