Leonardo é detido com munição no aeroporto de Brasília O cantor sertanejo Leonardo foi preso, na última sexta-feira, 31, no aeroporto Juscelino Kubitschek, em Brasília, por tentar embarcar carregando 22 cartuchos de munição calibre 22. Apesar da posse desse tipo de munição ser permitida a pessoas comuns, Leonardo não possuía autorização para transporte.