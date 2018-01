Leopard é o melhor lançamento da Apple no ano, diz pesquisa

O lançamento do novo sistema operacional Leopard da Apple foi o melhor da história da empresa, afirmou uma companhia de pesquisa nesta terça-feira, 18. O primeiro mês de vendas do Apple Mac OS 10.5 Leopard (novembro de 2007) movimentou 32,8% mais dinheiro e o volume de unidades subiu 20,5% em relação ao lançamento do sistema anterior, o Mac OS 10.4 Tiger (maio de 2005), afirmou o NDP Group em comunicado. A Apple, fabricante de computadores Macintosh e dos aparelhos de mídia digital iPod, começou a vender o Leopard em 25 de outubro, após um atraso de seis meses devido ao deslocamento de esforço da empresa para o desenvolvimento do iPhone. A nova versão do sistema operacional custa US$ 129 para um usuário único e US$ 199 para o "pacote familiar" de até cinco computadores. Os novos atributos do sistema incluem o "Time Machine" (para realização de backups), melhorias no e-mail e mensagens instantâneas. Além disso, o novo sistema permite agora a visualização de documentos ou arquivos sem a necessidade de abertura de um programa em separado. Apesar do aumento do volume em dólar e em unidades poder ser parcialmente atribuído às vendas de novembro - um mês movimentado em termos de vendas no varejo - e ao aumento no número de lojas da Apple, a NPD afirma que os números mostram que a Apple encontrou a fórmula correta para o lançamento de versões de seu sistema operacional.