Leve a enciclopédia online Wikipedia Já pensou ter consigo, sempre, a maior enciclopédia da internet – e tirar qualquer dúvida, a qualquer hora, mesmo estando longe do computador e sem conexão à rede? É essa a proposta da Encyclopodia (encyclopodia.sourceforge.net/en/index.html), uma versão da Wikipédia especialmente adaptada para consulta, e leitura, na telinha do iPod. Com o iPod conectado ao computador, você baixa um programa especial que faz a instalação. A Wikipedia portátil, que está em inglês, toma aproximadamente 1,7 gigabyte de espaço na memória do iPod. Como o aparelho não possui teclado, não é lá muito fácil digitar as pesquisas (é preciso selecionar cada letra, de cada palavra-chave, girando a "rodinha" do iPod). Mas a coisa funciona. Quer dizer: mais ou menos. As últimas versões do iPod – Nano, Video, Classic e Touch – trazem uma proteção, colocada pela Apple, que impede a instalação de softwares de terceiros (a Wikipedia inclui uma versão do sistema operacional Linux, que é usado para navegar pelos verbetes). Segundo os criadores da Encyclopodia, não há previsão de lançamento de uma versão compatível com os iPods mais modernos. B.S.G.