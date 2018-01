Levy, a S&P e as reformas

Essa perspectiva permanece e nem o resultado final de 2015 está bem definido, por causa da instabilidade econômica e política, acrescentou. Dívida pública muito alta e com juros elevados, carência de investimentos, arcabouço jurídico inadequado e impostos pesados e complexos são alguns dos pontos fracos da economia brasileira, segundo a diretora da S&P no Brasil.

Talvez pareça estranho, mas a avaliação do ministro da Fazenda coincide, no essencial, com o diagnóstico apresentado pela S&P e por outras agências de avaliação de risco. A prioridade, naturalmente, é o conserto das contas públicas. Não haverá como retomar, com segurança, o crescimento sem avançar na correção dos problemas fiscais. Mas será preciso levar o ajuste além do aumento de impostos, incluída a recriação do imposto do cheque, a Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF). O ministro voltou a falar sobre a revisão dos gastos, um tema explorado em outras declarações, e sobre as mudanças indispensáveis para a dinamização da economia, como a simplificação de exigências para empresas e indivíduos, a maior inserção do País no mercado internacional, o aumento da produtividade e a abertura, ou expansão, de canais privados de financiamento. Não se pode continuar na dependência do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

O fim do ciclo de preços favoráveis das commodities, disse o ministro, torna indispensável o desenvolvimento de outras áreas da produção. Mas ele poderia ter sido mais crítico. A queda de preços dos produtos básicos seria menos danosa e mais facilmente absorvida pela economia se o governo tivesse evitado alguns erros graves, especialmente na diplomacia econômica. Apesar das cotações mais baixas, o País tem condições para se manter como importante fornecedor de produtos agropecuários e minerais. Mas poderia ter um papel muito mais importante no comércio internacional de manufaturados, se os condutores da política econômica houvessem buscado acordos comerciais mais numerosos e com mercados mais importantes, sem o ranço de um terceiro-mundismo infantil. Seria preciso, é claro, completar essa decisão com melhores políticas de investimento e de elevação da produtividade.

Todos esses pontos parecem estar na agenda do ministro da Fazenda e de seu colega do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. Mas a presidente Dilma Rousseff ainda se mostra, com frequência, prisioneira da filosofia do atraso implantada nos ministérios econômicos e no Itamaraty por seu antecessor. Até o assessor presidencial para assuntos internacionais é o mesmo escolhido por Lula. Com novo governo, a Argentina tem uma chance de se desgarrar do protecionismo kirchnerista e de mudar sua diplomacia econômica. Estará o Brasil condenado a ser a última economia do Mercosul marcada pelo terceiro-mundismo bolivariano?