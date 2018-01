Lexmark lança multifuncional para pequena e média empresa A fabricante Lexmark anunciou uma nova multifuncional para o mercado de pequenos escritórios com o lançamento da X7350, que promete desempenho e recursos fotográficos de fácil utilização. O equipamento também atua como impressora, scanner, copiadora e fax e apresenta o recurso PictBridge, que permite a impressão de fotos diretamente a partir de uma câmera digital compatível. A Lexmark X7350 traz velocidade de até 25 páginas por minuto (ppm) em preto e 19 ppm em cores, bem como um alimentador automático de documentos capaz de manipular até 50 páginas para envio de fax e cópias automatizadas. A multifuncional é pronta para uso em rede, com adaptadores Ethernet e sem-fio opcionais, oferecendo ao usuário a flexibilidade para posicionar sua impressora virtualmente em qualquer lugar em sua casa ou escritório para o acesso de múltiplos usuários. O produto tem preço de R$ 899,00 no mercado brasileiro.