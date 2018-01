Lexmark prevê resultado abaixo do esperado, ação despenca

A Lexmark International informou nesta terça-feira que os resultados do quarto trimestre serão piores que o esperado diante de uma demanda mais fraca por impressoras e um aumento nos custos de reestruturação da companhia. A fabricante também divulgou um novo plano de reestruturaçaão para 2009 que vai resultar em despesas de 45 milhões de dólares e afetar 375 postos de trabalho. A Lexmark espera que a receita do último trimestre do ano tenha um recuo de 17 por cento. Anteriormente, ela havia estimado que a queda ficaria no nível mais baixo da variação entre 13 e 19 por cento. A empresa informou que a receita tem sofrido diante da queda nas vendas de impressoras a laser e a jato de tinta, assim como pela desvalorização cambial durante o trimestre. A Lexmark projeta que o lucro do último trimestre fique entre 0,71 e 0,76 dólar por ação, excluidno os custos de reestruturação. Anteriormente, a estimativa era entre 0,70 e 0,80 dólar por ação. A companhia também informou que a recessão poderá afetar o desempenho no primeiro trimestre deste ano. A empresa espera uma queda na receita no pico da faixa entre 13 e 19 e os ganhos por ação entre 0,65 e 0,75 dólar, sem os custos de reestruturação. Analistas consultados pela Reuters esperavam um lucro de 0,80 dólar por ação no período.