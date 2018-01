Lexmark tem nova impressora laser colorida para SMB A fabricante Lexmark anunciou o lançamento no Brasil da C500n, impressora laser colorida desenvolvida pela companhia para o segmento de pequenas e médias empresas (SMB, da sigla em inglês small and medium business). Segundo a empresa, o produto foi desenvolvido para aliar qualidade, rapidez e baixos custos, características que têm por objetivo tornar o produto mais atraente para o segmento SMB, extremamente sensível a custos. A nova C500n traz velocidades de até 31 páginas por minuto (ppm) no modo monocromático e até 8 ppm no modo cor. A impressora ainda dispõe de recursos para trabalho em rede e traz uma funcionalidade que dá às empresas a possibilidade de controlar a densidade de impressões coloridas. Com isso, cada companhia pode estabelecer qual é o nível de aproveitamento dos toners segundo sua necessidade: deixando as impressões mais densas, as impressões ganham mais qualidade, mas consomem mais. Impressões mais simples, como relatórios, podem consumir menos e ainda serem úteis para tarefas internas. O novo modelo tem preço estimado de R$ 999,00. A Lexmark C500n proporciona aos usuários a habilidade de administrar e adaptar com precisão a impressão colorida, que atende as necessidades pessoais com controle independente da densidade de cor para preto, ciano, magenta e amarelo.