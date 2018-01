LG anuncia fabricação de notebooks no Brasil A partir de junho, a coreana LG passará a fabricar notebooks no Brasil. A produção será na fábrica de Taubaté (SP), onde já são feitos monitores e telefones celulares. Inicialmente, serão fabricadas 2 mil unidades por mês de três modelos. A perspectiva é chegar ao fim do ano com uma produção mensal de 5 mil unidades, prevê o vice-presidente de Marketing e Vendas da companhia, Cesar Byun. Hoje, os cinco modelos de notebooks da empresa vendidos no mercado interno são importados. Apesar do real valorizado em relação ao dólar, a intenção da companhia ao passar a produzir os notebooks aqui é substituir importações. "É mais interessante fabricar no Brasil, porque na importação paga-se muito imposto", diz o diretor de Marketing, Eduardo Toni. Já no caso da linha branca, que inclui refrigeradores e máquinas de lavar de alto valor unitário e pequenos volumes, é mais interessante continuar importando esses itens, observa o executivo. Para este ano, a companhia está otimista. Com entrada em funcionamento da terceira unidade industrial no País, na Zona Franca de Manaus (AM), a expectativa é manter a liderança no mercado de TV de plasma (60%) e aumentar a fabricação local de TVs de LCD para dobrar a fatia atual de mercado, de 20%, além de incrementar a produção de TVs, DVDs players, home theaters e equipamentos de áudio. A partir de agora, a empresa irá fabricar localmente LCD TVs de 26 e 32 polegadas. Na nova unidade de Manaus foram investidos US$ 40 milhões e criados 900 empregos diretos. Com essa ampliação, a capacidade total de televisores deve atingir 3 milhões de unidades por ano nas duas fábricas de Manaus. A empresa, que respondeu por 4 mil TVs de plasma de um mercado de 37 mil unidades em 2005, pretende expandir a sua participação para 100 mil unidades este ano. O mercado total de TVs de plasma para 2006 é estimado em 150 mil aparelhos. "O boom de vendas por conta da Copa do Mundo ainda vai acontecer", diz Toni. A maior procura tem sido por TVs de 29 polegadas de tela plana. Atualmente, a fábrica de Manaus já trabalha em três turnos para atender aos pedidos do varejo. Para este ano, a LG espera faturar no Brasil US$ 1,8 bilhão, 38% a mais do que em 2005, e com isso subir da quinta para a quarta posição no ranking mundial dentro da companhia, presente em 60 países. No ano passado, a empresa faturou no Brasil US$ 1,3 bilhão, com crescimento de 57% em relação a 2004.