LG anuncia tocador híbrido de HD DVD e Blu-ray na CES No ano passado, a coreana LG anunciou uma solução para a briga entre os formatos de discos de alta definição Blu-ray e HD DVD ao prometer um tocador que rodaria os dois formatos, além de DVDs convencionais. Mais tarde, no entanto, a empresa decidiu desistir da idéia, afirmando que o desafio técnico de montar um sistema do tipo não era economicamente viável. Agora, surpreendendo a todos, a empresa anunciou que mostrará na CES - Consumer Electronic Show, um tocador híbrido de discos Blu-ray e HD DVD O evento de eletrônicos que acontece em Las Vegas, na próxima semana, e que abre o calendário da tecnologia em 2007, também terá a primeira exibição de um formato híbrido entre os discos Blu-ray e HD DVD, desenvolvido pela Warner, e que pode sinalizar como o fim da dor de cabeça para os usuários que apostarem em um ou no outro formato. Numa reedição da antiga briga VHS versus Betamax na época do videocassete, os discos Blu-ray e HD DVD, ambos lançados comercialmente em 2006, disputam a preferência do consumidor mundial como sucessor do DVD para o armazenamento de filmes em alta definição.