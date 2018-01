LG apresenta linha 2006 de produtos no Brasil A LG apresentou na semana passada um leque de 80 produtos diferentes em vários segmentos, incluindo produtos das linhas é áudio, vídeo, celulares, informática, e até condicionadores de ar e linha branca (que inclui geladeiras). Além disso, a empresa divulgou sua participação de mercado no segmento de telas de plasma, com 65% de participação e 38% em monitores de cristal líquido para computadores. No caso dos displays de plasma, enquanto o mercado cresceu 280% de 2004 para 2005, a LG obteve 440% de crescimento no mesmo período. Na área de áudio, o foco para este ano será a linha de gravadores de DVD. Os novos modelos trazem diferenciais exclusivos - Super Multi Recorder (grava e reproduz em TODOS os formatos, inclusive DVD RAM), slot para cartão de memória 14 in 2, conexão HDMI, gravação e reprodução simultâneas, entre outros. Para a linha de home theaters, a LG tem como prioridade investir ainda mais nos modelos que usam conexões sem fio, que incorporaram melhorias como mais potência, portas USB e conexões HDMI. Essas três inovações diferenciam também os outros modelos que serão novidades no Brasil, o Home Theater Recorder com HDD de 160GB, um disco rígido semelhante ao usado em computadores e que pode armazenar programação em vídeo dispensando o usuário de gravar DVDs para assistir seus programas favoritos. Investimentos Neste ano, a LG planeja abrir uma nova fábrica de eletroeletrônicos no complexo industrial de Manaus, que tem como objetivos manter a liderança da empresa no mercado de plasma, incrementar a fabricação local de LCD TVs e ampliar a capacidade produtiva das linhas de TVs, DVDs Players, home theaters e equipamentos de áudio. Para este ano, a expectativa da subsidiária brasileira da LG é alcançar o faturamento de US$ 1,8 bilhão, um crescimento de 39% em relação a 2005.