LG e Marisa Monte também sofreram com repercussões na web

Recentemente, a LG também teve problemas com reações negativas de alguns usuários diante de uma campanha em mídias sociais. Em janeiro, a marca convidou 20 blogueiros para um fim de semana com tudo pago em um resort de luxo no Guarujá. A idéia era que eles testassem um novo aparelho da marca durante a viagem - fizessem fotos, vídeos e compartilhassem o material em tempo real através das ferramentas do telefone.

No final de semana da viagem, a LG agregou em sua página todas as mensagens no Twitter que levassem a tag #LGRENOIR. "Especificamente no Twitter, algumas pessoas incitaram os outros a fazer baderna contra a marca, antes mesmo do evento começar. Não foi nada específico, por algum motivo, foi até uma manifestação meio 'niilista'", contou a gerente de mídia da agência Sinc, responsável pela ação. Segundo ela, a decisão da empresa foi continuar exibindo todos os tipos de mensagens no site oficial.

"Nossa única preocupação foi vetar os palavrões, mas isso é ajustável na própria ferramenta, é uma seleção automática", disse. "Qualquer trabalho em mídia social é uma conversa, e você precisa estar disposto a escutar as pessoas, inclusive as coisas ruins. É diferente da posição de estar na TV, falando do alto para a cabeça pras pessoas. Hoje em dia, queremos saber como a gente pode conversar com o usuário e construir algo novo", explicou.

Mesmo com o contratempo, segundo Marisa, o resultado final da ação foi considerado muito positivo pela agência e pelo cliente. "Avaliamos o teor de todos os 'posts', das mensagens no Twitter, e não consideramos a ação ruim. Na mesma semana, no site da LG, 85% dos acessos foram direcionados para o celular da campanha", contou. De acordo com Marisa, no Twitter 5% das postagens foram classificadas como "negativas", 10% como "provocativas", enquanto o restante foi "neutra" ou "positiva". Já nos blogs, segundo os dados fornecidos por ela, 86% dos textos tiveram teor positivo.

Um caso mais recente envolveu a cantora Marisa Monte e um vídeo publicado em seu canal no YouTube para a divulgação do DVD Infinito Ao Meu Redor, em outubro de 2008. Em fevereiro, Blogs criticaram o material, dizendo que ele desafiava a inteligência do usuário da internet, e o classificaram como uma suposta tentativa de obter divulgação através de publicação viral na rede. Das cinco maiores fontes de visualização do vídeo, segundo informam as estatísticas do YouTube, quatro provêm de blogs que criticaram a iniciativa da cantora. A jornalista Jô Hallack, da agência Predileta, responsável pela manutenção e produção do canal de Marisa Monte no YouTube, diz que o vídeo não teve essa intenção.

"Aqui, não acreditamos em 'ação viral'. Vendemos o que podemos entregar", disse. De acordo com ela, o vídeo foi feito como uma maneira de posicionar a cantora oficialmente dentro do site. "Foi ela mesma que teve a idéia de gravar este vídeo, para lembrar o fã dela que ela está envolvida na rede", explicou.