LG Electronics lança MP4 Player com 8GB de memória A LG Electronics lançou um novo tocador digital no Brasil: o JM-53, que toca vídeos no formato MP4 e músicas em MP3. O modelo traz display OLED (diodos orgânicos emissores de luz, mais econômicos que displays LCD) com 1,77 polegada de tamanho. A memória é de 8 gigabytes, o que equivale a até 2.000 músicas ou mais de 30 horas de som. Também com esta memória, é possível assistir a mais de quatro horas de vídeo sem interrupção. É compatível com arquivos MP3, WMA, OGG Vorbis (formato de música de código aberto), imagens em BMP e JPG. O preço sugerido é de R$ 1299,00.