LG inicia venda de LCD TV de 55 polegadas no Brasil Quer uma TV de grandes dimensões com a tecnologia de cristal líquido? A LG já disponibiliza um modelo com 55 polegadas de tamanho, com formato widescreen. Mas prepare-se para pagar quase R$ 1000 por cada polegada dessa diagonal: o preço sugerido do modelo é de R$ 49 mil no mercado local. É claro que LCD TVS de dimensões menores têm preços mais atraentes. Uma TV com a tecnologia de cristal líquido da mesma fabricante, e com 32 polegadas, pode ser encontrada por pouco mais de R$ 6 mil no Brasil. Mas fora o preço, o modelo 55LP1M traz resolução de 1920 x 1080 pixels, ângulo de visualização de 178º (tanto para o ângulo vertical quanto para o ângulo horizontal); tempo de resposta de 8 milissegundos. A vida útil estimada do aparelho é de 60 mil horas, segundo a LG. O brilho é de 500 candeias e a taxa de contraste é de 1200:1.