LG lança celular com marca de luxo Prada A sul-coreana LG Electronics anunciou nesta quinta-feira o lançamento de um celular com a grife de luxo italiana Prada. O aparelho, esguio e com tela sensível ao toque, foi revelado cerca de uma semana depois do iPhone da Apple, que tem funcionalidade semelhante. O celular KE850 não possui teclado e foi desenvolvido em parceria com a Prada, que ajudou a criar a interface do aparelho, os tons de chamada, o conteúdo pré-instalado e os acessórios, informou a LG em comunicado. O aparelho de 12 milímetros de espessura tem câmera de 2 Megapixels e estará disponível na Europa no final de fevereiro por cerca de 600 euros. A operadora celular japonesa DoCoMo também apresentou esta semana modelos de celulares com telas sensível ao toque. O iPhone, que tem 11,6 milímetros de espessura, terá duas versões que começarão a ser vendidas nos Estados Unidos em junho por US$ 499 e US$ 599. Na Europa, a previsão é que o aparelho da Apple seja lançado no quarto trimestre. O celular da LG e da Prada, chamado de "Prada Phone by LG", chegará à Ásia ao final de março e terá recursos de comunicação sem fio com acessórios via tecnologia Bluetooth.