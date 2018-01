LG lança novo celular fino no mercado brasileiro A coreana LG está lançando no Brasil um celular GSM com menos de um centímetro de espessura: o LG Black Slim, ou MG320, que traz câmera digital de 1,3 Megapixel com flash integrado e capaz de registrar e tocar vídeos. O aparelho pesa 75 gramas, pode tocar músicas em MP3 e AAC, e ainda apresenta campainha polifônica de 64 tons. A agenda telefônica tem espaço para até 1000 contatos na memória. ?O Black Slim será produzido no complexo industrial da LG em Taubaté, no interior do estado de São Paulo?, diz Marcelo Kong, gerente de produto da área de celular da LG. O aparelho, que ainda apresenta conectividade pela tecnologia sem fio Bluetooth, chega ao mercado custando R$ 699,00.