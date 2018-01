LG lança plasmas com HD interno A coreana LG vai iniciar a comercialização da linha de Tvs Time Machine no Brasil. São duas telas de plasma, uma de 42 e outra de 50 polegadas, e uma LCD TV de 42 polegadas, que trazem Hds internos capazes de gravar a programação da TV. Com 80 GB de capacidade, o HD destas TVS pode gravar até 33 horas de programação em qualidade standard. A funcionalidade também permite agendar gravações, a exemplo do que era possível nos tempos do videocassete. Como outros gravadores digitais, os Hds das Tvs podem ´pausar´ programação ao vivo, gravando o vídeo com o toque de um botão, de forma que o usuário possa retomar a visualização de programas mais tarde. Os três modelos trazem entradas HDMI (High Definition Multimedia Interface) - conexão digital que permite transmitir vídeo e som multicanal por um único cabo, alta definição, varredura progressiva e o chamado led refletivo nas telas de plasma - tecnologia exclusiva da LG que ilumina o display por meio de projeção da luz em espelhos. Os modelos ainda não tiveram seus preços divulgados.