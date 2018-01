LG lança player que toca música e vídeos A coreana LG está trazendo sua nova linha de MP4 players para o País. O aparelho, o FM-30, já disponível no mercado e é capaz de reproduzir músicas, vídeos e fotos. O pequeno display tem 4,5 cm de diagonal e usa a tecnologia OLED (organic light emitting diode - diodos orgânicos emissores de luz), que consome menos energia e aumenta a autonomia do tocador. O modelo tem 1 GB de capacidade e, segundo a fabricante, a bateria de longa duração tem autonomia para 60 horas. O aparelho é capaz de reproduzir músicas em MP3, WMA e OGG Vorbis (formato de áudio de código aberto) e pode sintonizar e gravar o áudio de rádios FM. Na parte de exibição, reconhece arquivos BMP ou JPEG e pode reproduzir vídeos no formato MPEG4. O preço sugerido no Brasil é de R$ 1099.