LG-Philips e Toshiba firmam parceria para fabricar telas LCD A joint-venture entre LG e Philips para a construção de telas de cristal líquido está crescendo com a entrada da japonesa Toshiba, que terá uma participação de 19,9% da fábrica que começou a ser construída na Polônia em junho deste ano. O objetivo da parceria, claro, é diminuir os custos de produção de telas para disputar espaço no cada vez mais concorrido mercado europeu de telas de alta definição, responsável por 41% do consumo mundial de LCD TVs no ano passado, segundo dados da consultoria DisplaySearch. A expectativa é de que uma linha com capacidade para produzir até 3 milhões de unidades seja completada até o final do primeiro trimestre de 2007.