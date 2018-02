Líbano confirma primeiros três casos da gripe H1N1

"Uma semana atrás tivemos uma certa situação que foi contida. Não há vírus no Líbano, mas há três casos que vieram de fora. Um é libanês e dois são não libaneses", afirmou o ministro Mohammad Khalifeh a jornalistas.

Khalifeh afirmou que um grupo de libaneses estava participando de um seminário de treinamento na Espanha em um instituto onde a gripe foi detectada.

O grupo foi levado a quarentena por uma semana quando chegou a Beirute, e um libanês descobriu que foi infectado, mas já está curado.

"Essa pessoa foi tratada da maneira correta desde o início. A pessoa pode ir para casa hoje", afirmou Khalifeh.

Os outros dois casos eram de cidadãos canadenses que visitam o Líbano, afirmou Khalifeh, acrescentando que "a mulher e a criança estão a caminho de serem curados".

A Organização Mundial da Saúde informou na sexta-feira que mais de 15.500 casos da nova gripe H1N1 foram notificados no mundo, incluindo 99 mortes, a maioria no México.

Israel, que faz fronteira com o sul do Líbano, também confirmou casos do vírus.