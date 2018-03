Líbano fecha formação de gabinete de união

Após seis semanas de discussões, líderes políticos do Líbano fecharam nesta sexta-feira a formação de um gabinete de governo de unidade nacional. De acordo com o acerto, a coalizão política alinhada com países do Ocidente, que controla a maioria do Parlamento, controlará pouco mais da metade dos ministros do gabinete do primeiro-ministro Fuoad Siniora. Por outro lado, o Hezbollah e seus aliados, que tem o apoio da Síria e do Irã, receberam um número suficiente de cadeiras no parlamento para vetar decisões importantes do governo, o que vinha sendo uma reivindicação desse grupo político. O presidente libanês Michel Suleiman, tido como uma figura neutra na política libanesa, indicou diretamente ministros para as cruciais pastas da Defesa e do Interior. Negociações tortuosas O acordo para a formação do ministério veio após um encontro entre Suleiman e Siniora. "Este governo tem duas principais tarefas: resgatar a confiança no sistema político libanês... e a assegurar a realização de uma eleição parlamentar transparente", disse Siniora. "Nossas diferenças não serão resolvidas do dia para a noite, mas nós decidimos resolvê-las por meio das instituições e do diálogo em vez de resolvê-las nas ruas." O acordo que previa a formação de um gabinete de unidade nacional foi fechada em maio em uma tentativa de colocar um fim na pior onda de violência sectária a atingir o país desde o fim da guerra civil, em 1990. Segundo o correspondente da BBC em Beirute Crispin Thorold, as negociações para fechar a composição do gabinete de unidade nacional foram tortuosas e os líderes libaneses sofreram grande pressão da comunidade internacional. Agora, Thorold acredita que os políticos terão que tomar decisões ainda mais difíceis. Talvez a mais complicada seja o que fazer quanto às armas do grupo Hezbollah. O movimento diz que precisa continuar armado para defender o Líbano de Israel, mas outros no Líbano acreditam que, com o tempo, a milícia precisa ser incorporada ao Exército Nacional. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.