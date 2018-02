Liberação da linha pode levar dias, informa a CPTM A assessoria de imprensa da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) informou que a liberação do trecho da Linha 7- Rubi, que está interditada desde as 11h20 desta quarta-feira, 18, em função de um descarrilamento de um trem de carga, pode levar dias. A CPTM e a MRS, responsável pela composição que saiu dos trilhos, trabalham no local. Durante todo o tempo de interdição, o Plano de Atendimento entre Empresas de Transporte em Situação de Emergência (Paese) será mantido, informou a companhia. Os ônibus transportam passageiros entre as estações Baltazar Fidélis e Franco da Rocha, trecho que está obstruído.