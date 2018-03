Liberada pista norte da rodovia dos Imigrantes Foi liberada no início da manhã desta sexta-feira, 10, a pista norte da Rodovia dos Imigrantes, no trecho de serra. A rodovia estava bloqueada desde as 2h25. Uma carreta bateu contra a traseira da outra. Suspeita-se que o motorista de uma delas tenha dormido ao volante. Com o choque, houve vazamento de ácido clorídrico, que era transportado num dos veículos. A Companhia de Tecnologia de Saneamento Ambiental (Cetesb) e o Corpo de Bombeiros estiveram no local. Uma pessoa se feriu levemente e foi levada ao Hospital de Diadema.