Liberado metrô após suspeita de bomba na Av. Paulista

Agentes do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foram acionados e retiraram a sacola do local, liberando os espaços. Dentro da sacola, segundo a PM, estavam materiais para oferendas de culto religioso e não havia nenhum tipo de explosivo. Não foi necessária a explosão do objeto. O acesso ao Metrô, no sentido Jardins, da linha 2 (Verde) do Metrô, teve de ser fechado das 10h20 às 11h55. Segundo a Assessoria de Imprensa do Metrô, a ocorrência não afetou a circulação dos trens e os demais acessos à estação permaneceram abertos.