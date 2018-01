Licenças de 3G na Grande SP arrecadam R$ 759,3 milhões

Os leilões das quatro licenças da telefonia celular de terceira geração (3G) na área 4 - correspondente à Região Metropolitana de São Paulo - renderam ao governo R$ 759,3 milhões, o que representa um ágio de 50,87% em relação ao somatório dos preços mínimos, que é de R$ 503,2 milhões. Foi o menor ágio pago por área no leilão de 3G, iniciado nesta terça-feira, 18, pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). VEJA TAMBÉM Entenda a tecnologia 3G Link - Para quem vale a pena optar pelo 3G? Internet em celular deve ser 70% em 2012 3G da Claro começa a funcionar em SP Primeiro dia de leilão tem ágio de 273% No leilão das licenças da primeira área, correspondente aos Estados do Rio de Janeiro, Espírito Santo, Sergipe e Bahia, o ágio foi de 160,45%. O ágio de uma das licenças dessa área chegou a 273,92%. Na segunda área (regiões Sul, Centro-Oeste e Estados de Tocantins, Rondônia e Acre), o ágio foi de 72,33%. O ágio mais baixo registrado no leilão das licenças para a Região Metropolitana de São Paulo pode ser explicado pelo fato de a Anatel ter casado com essa área a obrigação de a empresa vencedora operar também no Norte do País (Amazonas, Amapá, Pará, Maranhão e Roraima). Vivo, Tim, Claro e Oi - que arremataram as quatro licenças da área 4 - terão que ampliar a cobertura de serviços de telefonia celular para 265 municípios do Amazonas, Amapá, Pará, Maranhão e Roraima que ainda não têm os serviços. Esses municípios mais a Região Metropolitana de São Paulo têm uma população total de 39,7 milhões de pessoas e 22,4 milhões de telefones celulares. Nesta quarta, o governo já arrecadou com os leilões da Anatel R$ 1,994 bilhão. Desde terça, o total arrecadado já chega a R$ 4,44 bilhões.