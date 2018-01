Licitação de transporte sairá no 1º semestre, diz Haddad O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, reafirmou neste domingo que o edital de nova concessão do transporte público da capital paulista deverá ser publicado ainda no primeiro semestre deste ano. "Recebemos o resultado da auditoria em dezembro, e eu não quero que saia um edital sem levar em conta o aprendizado que tivemos", disse a jornalistas após cerimônia de entrega da Medalha 25 de janeiro, na sede do governo municipal. Segundo Haddad, os R$ 4 milhões investidos no trabalho de auditoria para abrir as contas das empresas que operam atualmente os ônibus da cidade devem ser revertidos em um contrato justo, no qual "o lucro não seja exorbitante".