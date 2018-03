"Kim Jong-il emitiu uma ordem do presidente da Comissão de Defesa Nacional da República Democrática Popular da Coreia (do Norte) com a concessão de um perdão especial para as duas jornalistas norte-americanas que foram condenadas a trabalhos forçados, de acordo com o artigo 103 da Constituição Socialista, o que as torna livres", afirmou a KCNA em comunicado com origem em Pyongyang.