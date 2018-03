Líder da feira da madrugada diz que haverá quebra-quebra Porta-voz de sindicatos que representam ambulantes da Feira da Madrugada, o vereador Adilson Amadeu (PTB) disse na tarde nesta quarta-feira, 29, na Câmara Municipal, que haverá na madrugada novos protestos e "quebra-quebra" nas ruas contra o prefeito Fernando Haddad (PT). A Prefeitura determinou o fechamento até as 18 horas do local onde a "feirinha" funciona, no Brás, na região central de São Paulo, por falta de segurança. No espaço ficam 5 mil boxes e trabalham cerca de 11 mil pessoas.