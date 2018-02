Líder da Renamo contestará eleição de Moçambique, mas promete não ir à guerra

"As pessoas precisam entender que as eleições não foram livres nem justas ou transparentes", disse ele à Reuters em Maputo, acrescentando que seu partido vai recorrer à lei eleitoral do país para contestar os resultados provisórios da votação de quarta-feira, que apontam vitória do partido governista, a Frelimo.

O líder da Renamo, que lutou na guerra civil contra a Frelimo, de 1975 até o acordo de paz firmado em 1992, acrescentou: "Eu posso garantir a você que não haverá mais guerra em Moçambique".

((Reportagem de Pascal Fletcher)