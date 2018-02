Líder de Hong Kong diz que não vai renunciar

O líder de Hong Kong, Leung Chun-ying, disse aos manifestantes pró-democracia nesta quinta-feira que não tem intenção de renunciar, e alertou que as consequências pela ocupação de prédios do governo serão sérias.

Leung, falando minutos antes de um ultimato para que renuncie, disse ainda que a secretária-geral, Carrie Lam, vai realizar uma reunião com os estudantes para discutir reformas políticas. Ele não disse quando acontecerá o encontro.

Autoridades locais de Hong Kong pediram mais cedo a milhares de manifestantes pró-democracia que encerrem imediatamente o bloqueio a ruas do centro da cidade. As manifestações paralisaram grande parte do centro financeiro asiático.

(Reportagem de Anne Marie Roantree)