Líder do Haiti rejeita propostas dos EUA para eleições

Preval, que no início da semana marcou para 28 de novembro as eleições presidencial e legislativas no Haiti, estava respondendo a um relatório divulgado em junho pelo senador Richard Lugar, o líder republicano do Comitê de Relações Externas do Senado americano.

O relatório sugeriu que Preval deixasse os parceiros internacionais do Haiti ajudarem a reestruturar o Conselho Eleitoral Provisório, de oito integrantes, que foi acusado de viés em favor do presidente.

O texto também sugeriu arranjos para assegurar a participação de facções internas de um partido oposicionista leal ao ex-presidente exilado Jean-Bertrand Aristide, que foi impedido de participar de eleições legislativas em 2009 em função de uma disputa em torno de listas de candidatos rivais.

Falando em coletiva de imprensa diante do palácio nacional, gravemente danificado no terremoto de 12 de janeiro no Haiti, Preval descreveu como "inaceitáveis" as propostas de Lugar.

"Não posso criar um conselho eleitoral em consulta com parceiros internacionais. Não formo um conselho eleitoral com parceiros internacionais. Formo o conselho eleitoral com parceiros nacionais", disse ele.

Preval também rejeitou o chamado de Lugar pela participação de elementos do popular partido Fanmi Lavalas, de Aristide, nas eleições próximas, dizendo que o partido foi excluído justamente das eleições no ano passado depois de facções rivais do Lavalas terem apresentado listas de candidatos distintas.

"Se quisermos fortalecer os partidos políticos, não poderemos reconhecer facções internas deles, a não ser que essas facções se convertam em partidos políticos por meio dos canais legais", disse Preval.

"Como pode um mesmo partido político apresentar quatro ou cinco candidatos sob a mesma bandeira e concorrendo ao mesmo cargo? Isso é anarquia", disse ele.

Preval já negou repetidas vezes as acusações de que teria escolhido a dedo os integrantes do conselho eleitoral atual e que os vem controlando desde os bastidores.

As eleições gerais do Haiti estavam previstas originalmente para acontecer em 28 de fevereiro, mas foram adiadas em função do terremoto que, segundo o governo, matou até 300 mil pessoas e deixou mais de 1,5 milhão de sobreviventes vivendo em acampamentos superlotados na capital, Porto Príncipe, e seus arredores.

O sucessor de René Preval está previsto para tomar posse em 7 de fevereiro de 2011, mas parlamentares votaram recentemente para permitir que Preval permaneça na presidência até 14 de maio, se problemas imprevistos com o processo eleitoral adiarem a entrega do cargo.

A eleição vai custar 29,6 milhões de dólares, dos quais o governo haitiano prometeu fornecer 7 milhões. O restante deve ser dado por doadores internacionais.