Líder do PCC será transferido para isolamento O detento Fabiano Alves de Souza, mais conhecido como Paca, um dos líderes do Primeiro Comando da Capital (PCC), será transferido da Penitenciária II de Presidente Venceslau para a de Presidente Bernardes (SP), onde ficará isolado no Regime Disciplinar Diferenciado(RDD). A remoção foi autorizada nesta segunda-feira, 4, pelo Tribunal de Justiça (TJ-SP), que acatou o pedido feito pelo Ministério Público Estadual(MPE). Paca é do primeiro escalão da facção, de acordo com os promotores que combatem o crime organizado.