Líder norte-coreano Kim Jong-il morre; filho é 'Grande Sucessor'

Com a voz embargada, uma apresentadora vestida de preto leu na TV estatal a notícia de que Kim morreu no sábado, por causa da "sobrecarga de trabalho física e mental", a bordo de um trem no qual se dirigia para prestar "orientações de campo" - conselhos dados pelo "Estimado Líder" em viagens a fábricas, fazendas e quartéis.

A agência oficial de notícias KCNA apontou o filho mais novo do governante, Kim Jong-un, como o "Grande Sucessor", elogiando-o como "destacado líder do nosso partido, do Exército e do povo".

Mas há incerteza sobre o grau de apoio a ele entre a elite governante, especialmente as Forças Armadas, e temores de que ele possa tentar alguma provocação militar para consolidar suas credenciais.

A emissora de TV YTN disse que a Coreia do Norte realizou um teste com um míssil de curto alcança na manhã desta segunda-feira, e a agência de notícias da Coreia do Sul Yonhap informou que o governo de Seul confirmava o lançamento.

Kim Jong-un é neto de Kim Il-sung, fundador do regime comunista norte-coreano, que morreu em 1994 e é oficialmente considerado o presidente eterno do país.

Para Bruce Klingner, analista de política asiática da entidade Heritage Foundation, de Washington, Kim Jong-un "é um pálido reflexo do seu pai e avô, não teve décadas para se preparar e garantir uma base de poder, como Jong-il teve antes de assumir o controle no lugar do seu pai".

"Ele pode sentir necessário no futuro precipitar uma crise para provar sua força a outros líderes graduados, ou para afastar a atenção dos fracassos do regime", acrescentou.

Enquanto Kim Jong-il passou 20 anos sendo preparado para suceder Kim Il-sung, Kim Jong-un só passou a ser visto como sucessor quando seu pai sofreu um derrame, por volta de agosto de 2008.

A TV estatal mostrou gente chorando em Pyongyang, a capital norte-coreana, e a KCNA noticiou casos de pessoas "se contorcendo de dor" pela morte de Kim.

A notícia da morte de Kim - que atraiu sanções e isolamento ao seu país por causa da insistência em desenvolver um arsenal nuclear - também gerou nervosismo imediato na região. A Coreia do Sul entrou em estado de alerta militar.

A China, único aliado importante de Pyongyang, se disse confiante na unidade da Coreia do Norte e na preservação das boas relações entre os dois países.

"Ficamos abalados por saber do lamentável falecimento do mais graduado líder norte-coreano, Kim Jong-il, expressamos nosso pesar por isso e estendemos nossas condolências ao povo da Coreia do Norte", disse Ma Zhaoxu, porta-voz da chancelaria, em nota citada pela agência Xinhua. "Estamos confiantes de que o povo norte-coreano será capaz de transformar sua tristeza em força, e de se unir."

FOME E MISÉRIA

Kim Jong-un assume um país isolado, cuja economia foi devastada por décadas de desgoverno sob o comando de Kim Jong-il, que não buscou uma reforma econômica e preferiu aferrar-se ao planejamento centralizado e ao brutal esmagamento de qualquer oposição.

Estima-se que na década de 1990, sob o comando de Kim Jong-il, cerca de 1 milhão de norte-coreanos tenham morrido de fome. Mesmo em anos de safras boas, o Estado é incapaz de alimentar seus 25 milhões de habitantes.

Pouco se sabe de Jong-un, que supostamente tem menos de 30 anos, estudou por um curto período em uma escola da Suíça e foi nomeado no ano passado para altos cargos políticos e militares.

A KCNA disse que Kim Jong-il morreu às 8h30 de sábado (21h30 de sexta-feira no horário de Brasília), depois de um "infarto avançado agudo do miocárdio, complicado por um sério choque cardíaco".

A Coreia do Sul, ainda tecnicamente em guerra com o Norte, colocou suas tropas e todos os funcionários públicos em alerta emergencial, mas disse não haver sinais de nenhum movimento militar excepcional na Coreia do Norte.

AÇÕES EM QUEDA

A preocupação em torno do futuro imediato da Coreia do Norte abalou os mercados financeiros, causando queda nas Bolsas da Ásia e nos mercados futuros dos EUA. As ações sul-coreanas tiveram queda de até 5 por cento, e o won caiu 1,8 por cento frente ao dólar.

Kim Jong-un foi citado em primeiro lugar numa longa lista de autoridades que comporão o comitê fúnebre, indicando que ele irá comandar a cerimônia, e num sinal de que ele assumiu - ou recebeu - a liderança do país.

Mas haverá dúvidas sobre até que ponto o rapaz detém o real controle do país, e se a elite militar o aceitará.

Zhu Feng, professor de Relações Internacional da Universidade de Pequim, disse que claramente o mecanismo de sucessão está em andamento.

"A maior preocupação agora não é se a Coreia do Norte manterá sua estabilidade política, mas qual será a natureza na nova liderança política, e quais políticas ela perseguirá interna e externamente. Em curto prazo, não haverá novas políticas, só a afirmação da estabilidade política e da continuidade. Tão pouco depois de Kim Jong-il ter morrido, nenhum líder ousará dizer que um rumo político alternativo é necessário", disse Zhu.

Já Chung Young-Tae, do Instituto de Unificação Nacional da Coreia, disse que há uma "grande possibilidade de que uma disputa de poder aconteça".

Kim Jong-il também havia promovido sua irmã e seu cunhado, Jang Song-thaek, a cargos políticos e militares importantes, criando assim um poderoso triunvirato.

Chang é visto como um regente efetivo para o jovem Kim. Ele detém um cargo graduado dentro do poderoso Partido dos Trabalhadores (partido único), representando assim um certo contrapeso aos generais que são considerados mais radicais na política bélica nuclear.

Anos atrás, Chang chegou a ser exilado por causa de uma suposta proposta de reformas econômicas.

Especialistas dizem que Jong-un tem inteligência e liderança que o qualificam como sucessor do pai. Ele também tem fama de ter um comportamento implacável, o que analistas dizem que será preciso para governar a Coreia do Norte.

A morte de Kim Jong-il deve causar comoção na Coreia do Norte, onde a máquina de propaganda do regime o transformou em um semideus. Seu funeral está marcado para o dia 28.

(Reportagem adicional das redações de Seul, Washington e da Ásia)