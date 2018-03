Líder opositor de Moçambique se registra para votar e diz querer paz

Ao se registrar, um dia antes do prazo final, Dhlakama se torna legalmente apto a concorrer à Presidência, o que ele ainda precisa confirmar publicamente.

Dhlakama, que viveu no interior durante mais de um ano para escapar do que disse ser uma perseguição do governo, declarou a repórteres estar interessado em chegar a um acordo com o governo para pôr fim à insurgência da Renamo.

"Se conseguirmos chegar a um acordo sobre as tensões políticas, podemos encerrar isso. Poderíamos ter um cessar-fogo eficaz amanhã mesmo, depende do outro lado", disse.

Espera-se que quem quer que vença a eleição de 15 de outubro ajude a fazer florescer os grandes projetos de investimento em carvão e gás mineral marítimo, que têm potencial de levar bilhões de dólares a uma nação que estava em ruínas duas décadas atrás.

Dhlakama, de 61 anos, fez o seu registro junto a uma equipe de autoridades eleitorais que viajou para o interior da província de Sofala, no centro de Moçambique, onde os guerrilheiros da Renamo lutaram com o Exército e a polícia e emboscaram comboios nas estradas e ferrovias durante o ano passado.

Dhlakama, que liderou seus rebeldes contra a Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), o partido governista, na guerra civil de 1975 a 1992, disse que a Renamo decidirá se ele concorre ou não para o cargo de presidente.

A Frelimo, que governa desde a independência de Portugal em 1975, venceu todas as eleições desde o fim da guerra civil.

Dhlakama acusa a Frelimo e o presidente Armando Guebuza de monopolizar o poder político e econômico. A Constituição proíbe Guebuza de concorrer a um terceiro mandato, e o ex-ministro da Defesa Filipe Nyusibut será o candidato governista.