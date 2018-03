Líder sem-teto em SP não descarta atos durante a Copa

Os protestos complicaram o trânsito na cidade de São Paulo. Dados da CET mostram que a lentidão subiu de 83 km às 10h para 95 às 10h30. Nesse horário, as piores vias, segundo o órgão de trânsito, eram a pista expressa da Marginal do Tietê, que contava 11,5 km de filas entre a Ponte Estaiadinha e a Ponte dos Remédios. Na pista local, havia 10,1 km da Ponte da Casa Verde até a Ponte dos Remédios.

Zona norte

A CET informou que o protesto na altura da Estaiadinha acabou, mas equipes faziam a limpeza do local, já que alguns pneus haviam sido queimados no protesto por melhores condições e mais fácil acesso à moradia popular. O Corredor Norte-Sul, no sentido Santana, registrava 4,5 km de congestionamento no mesmo horário.

Zona leste

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Os manifestantes ainda bloqueiam a Radial Leste, sentido centro, próximo a estação Itaquera e ao Itaquerão. Há filas de integrantes para confirmar presença no ato. A pratica é comum no fim de manifestações do MTST, que controla a participação de seus filiados nas manifestações do movimento.

Após registrar a presença, eles devem marchar de volta à ocupação Copa do Povo, próximo ao Parque do Carmo. Mesmo com o ato dispersando, a Polícia Militar mantém o bloqueio de policiais em linha com escudos na Radial Leste. Eles estão de costas para a Arena Corinthians e de frente para os manifestantes.

Zona oeste

Cerca de 100 pessoas interditam as pistas da Avenida Paulista, em frente ao prédio da FIESP, no sentido Consolação, zona oeste da capital.

Centro

Cerca de 250 funcionários do Metrô que estavam na Avenida Ipiranga seguem agora pela Avenida São João, no centro de São Paulo.