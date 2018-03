Líder sérvio da Bósnia acusado de genocídio é preso

O líder sérvio da Bósnia que era procurado para responder a acusações de crimes de guerra, Radovan Karadzic, foi preso depois de quase 13 anos em fuga. Segundo uma nota do presidente sérvio, Boris Tadic, Karadzic foi detido na segunda-feira pelo Serviço de Segurança da Sérvia e levado perante um tribunal na capital, Belgrado - um procedimento legal que indica que ele poderá ser extraditado em breve. No entanto, o advogado de Karadzic, Svetozar Vujacic, afirma que ele teria sido detido em um ônibus na sexta-feira e levado a um juiz para ser interrogado. As autoridades locais afirmaram que não darão mais detalhes sobre a detenção do líder sérvio até a reunião de um grupo de procuradores, policiais e funcionários dos serviços de inteligência prevista para esta terça-feira. Crimes Karadzic foi indiciado pelo Tribunal das Nações Unidas para Crimes de Guerra, em Haia, na Holanda, em julho de 1995, acusado de autorizar a morte de civis durante o cerco de Sarajevo, que durou 43 meses. Quatro meses depois, o líder foi indiciado por genocídio pela morte de 8 mil homens e meninos muçulmanos, depois que as forças de seu comandante militar, Ratko Mladic, tomaram uma área considerada segura pelas Nações Unidas, Srebrenica, no leste da Bósnia. De acordo com a correspondente da BBC Bridget Kendall, ainda não está definida a data em que Karadzic será transferido para ser julgado no Tribunal de Haia. As autoridades sérvias indicaram que ele poderá ficar detido em Belgrado por pelo menos três dias até que seu advogado apele contra a extradição. 'Marco' O promotor-chefe do Tribunal, Serge Brammertz, afirmou que a detenção do líder sérvio é um "marco". "Esse é um dia muito importante para as vítimas que esperam há mais de uma década por esta prisão", afirmou. A notícia também foi bem recebida nos Estados Unidos. Em entrevista à BBC World News America, Richard Holbrooke, o diplomata americano americano que mediou os acordos de Dayton para a paz na Bósnia, em 1995, afirmou que "um grande criminoso foi retirado da cena pública". Karadzic desapareceu em 1996, quando tropas de paz chegaram à Bósnia para supervisionar a implementação dos acordos de paz de Dayton. A prisão de Karadzic e de seu ex-comandante militar, Ratko Mladic, foi uma das condições para permitir uma maior integração da Sérvia à União Européia e à Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte, a aliança de defesa ocidental). A guerra na Bósnia durou de 1992 a 1995. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.