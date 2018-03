Liderança de Obama sobre McCain diminui, segundo revista O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, tem 3 pontos percentuais de vantagem sobre o republicano John McCain em uma pesquisa divulgada pela revista Newsweek no domingo --na última pesquisa, feita no mês passado, a liderança era de 15 pontos. Obama, que é senador por Illinois, tem o apoio de 44 por cento das pessoas consultadas pela pesquisa. Já McCain teve 41 por cento. A diferença é insignificante do ponto de vista estatístico, disse a revista em seu site. Quinze por cento dos eleitores ainda estão indecisos. Uma pesquisa da Newsweek feita no dia 20 de junho mostrava Obama com 51 por cento, contra 36 por cento de McCain. Na nova pesquisa, 53 por cento dos eleitores, incluindo 50 por cento daqueles que antes apoiavam Hillary Clinton, acreditam que Obama mudou sua posição em relação a questões centrais a fim de ganhar vantagem política, disse a revista. A pesquisa consultou 1.209 eleitores registrados entre os dias 9 e 10 de julho, e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. Outras pesquisas recentes também apontam que a disputa está acirrada. A Gallup faz um acompanhamento diário --no sábado, a liderança de Obama estava em 46 por cento, contra 43 de McCain.