Líderes asiáticos, e manifestantes, se reúnem para cúpula

Centenas de soldados protegeram a entrada do Royal Cliff Beach Resort em Pattaya, a 150 quilômetros ao sul de Bangcoc, e impediram pelo menos uma tentativa de invadir o local.

Mas a tensão diminuiu consideravelmente depois de um funcionário da ASEAN (Associação de Nações do Sudeste Asiático) ter saído do hotel para receber uma carta de um líder do protesto. Os manifestantes ameaçaram invadir o recinto da cúpula se sua reivindicação não fosse atendida.

"Não queremos dar esta carta a autoridades tailandesas porque este é um governo ilegítimo, que não foi eleito pelo povo", disse a jornalistas o líder dos protestos, Arismun Tongreungrong.

Vários milhares de partidários "camisas vermelhas" do primeiro-ministro deposto Thaksin Shinawatra fizeram uma passeata ao local da reunião de cúpula para exigir a renúncia do primeiro-ministro tailandês Abhisit Vejjajiva.

Os manifestantes dizem que o governo de Abhisit é ilegal porque o premiê chegou ao poder em dezembro graças à saída de parlamentares supostamente arquitetada pelo governo.

Depois de entregar sua carta, os manifestantes começaram a abandonar o complexo do hotel, mas disseram que voltarão no sábado, quando primeiros-ministros e outros dirigentes de 16 países asiáticos devem se reunir no local.

"Resolvemos a questão e não haverá mais tumultos. Acho que é essa a expectativa dos manifestantes", disse o secretário-geral da ASEAN, Surin Pitsuwan.

Mais tarde, porém, manifestantes pró-governo brandindo pedaços de pau atiraram pedras, passando sobre as cabeças dos policiais da tropa de choque, contra os manifestantes anti-Abhisit num cruzamento a poucas centenas de metros do local da cúpula.

Os protestos em Bangcoc --onde na quarta-feira cerca de 100 mil manifestantes se reuniram diante do gabinete de Abhisit, num mar de camisas vermelhas-- e agora em Pattaya visam minar o governo do premiê, que é anfitrião da cúpula de líderes asiáticos.

Em Bangcoc, manifestantes desmontaram barreiras que atrapalharam o trânsito na capital na quinta-feira e se reagruparam diante do palácio do governo, esperando para ver se ocorreria uma repressão em Pattaya.

Thaksin, que se encontra exilado, foi afastado do governo num golpe de Estado em 2006. Mas seu partido reconstituído voltou ao poder com as eleições, desencadeando meses de protestos no ano passado que fecharam aeroportos em Bangcoc e causaram prejuízos enormes à economia.

TENSÕES NO NORDESTE DA ÁSIA

Perguntado se a questão do foguete lançado na semana passada pela Coréia do Norte foi discutida no encontro, Surin disse que chanceleres do sudeste asiático "expressaram preocupação" com as tensões no nordeste asiático.

"Fatos desse tipo não vão ajudar a região em nossos esforços para encontrar soluções para outros problemas mais prementes ... que fortaleceriam nossa região para que funcionasse como pilar forte de recuperação e crescimento", disse o secretário-geral da ASEAN.

O lançamento do foguete norte-coreano deve ser mencionado no encontro, que começa neste sábado.

A Cúpula do Sudeste Asiático reúne os dez países membros da ASEAN e também China, Japão, Coréia do Sul, Índia, Austrália e Nova Zelândia para discussões sobre questões principalmente comerciais e econômicas.

A cúpula propriamente dita acontecerá no domingo e vai discutir as respostas regionais à crise financeira global. Os líderes também receberão contribuições do presidente do Banco Mundial, do Fundo Monetário Internacional, das Nações Unidas e do Banco de Desenvolvimento Asiático.

A reunião vai levar adiante a discussão de alguns pontos discutidos na reunião do G20 em Londres na semana passada.

Os líderes vão dar os retoques finais a um conjunto de divisas formado pelo Japão, China, Coréia do Sul e os dez países da ASEAN com o objetivo de proteger suas moedas de ataques especulativos e fuga de capitais, disse um porta-voz do Ministério do Exterior tailandês.

Também serão discutidos comércio, segurança de alimentos e energética e administração de desastres.

O ASEAN agrupa Brunei, Camboja, Indonésia, Laos, Malásia, Mianmar, Filipinas, Cingapura, Tailândia e Vietnã.