Líderes da EU se reunirão em outubro para tratar de economia

Antes da divulgação de parâmetros econômicos ruins na zona do euro nos últimos dias, os esboços anteriores não mencionavam a economia, ao contrário do último documento, que diz: “Nas últimas semanas, dados econômicos confirmaram que a retomada, particularmente na zona do euro, está fraca, a inflação excepcionalmente baixa e o desemprego inaceitavelmente alto”.

Como resultado desses fatores, haverá um encontro no dia 7 de outubro, cujo anfitrião será o primeiro-ministro italiano, Matteo Renzi, focado em “emprego, especificamente o emprego dos jovens, investimentos e crescimento”.

(Reportagem de Barbara Lewis)