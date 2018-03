Líderes de sem-teto ganham cargos na gestão Haddad Dos principais líderes de movimentos de sem-teto de São Paulo, dois foram nomeados em cargos comissionados da gestão do prefeito Fernando Haddad (PT). O coordenador da Frente de Luta por Moradias (FLM), Osmar Silva Borges, um dos principais líderes das invasões ocorridas no centro da capital paulista em fevereiro e outubro de 2012, virou assessor de superintendência na presidência da Companhia Metropolitana de Habitação (Cohab), com salário mensal de R$ 5.538,55, de acordo com relação oficial de funcionários da estatal disponível no portal da transparência da Prefeitura.