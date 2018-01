Ligações por minuto começam nesta segunda em São Paulo

Começa nesta segunda-feira, dia 2 de julho, na capital paulista, a cobrança das ligações locais entre telefones fixos por minuto, em vez de pulso. A migração vai até o dia 29, atingirá 2,5 milhões de linhas e será feita em nove lotes, de acordo com a data de vencimento da conta. A partir de hoje, o novo sistema já está valendo para os assinantes com vencimento todo dia 24 - para esse grupo, a primeira conta em minutos será a de 24 de agosto. Independentemente da data de início da tarifação da ligações em minutos, os assinantes têm até o dia 31 para escolher o plano. São duas as opções criadas pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel): o Plano Alternativo (Pasoo) e o Plano Básico. O alternativo tem franquia residencial de 400 minutos, tarifa menor (R$ 0,03667 por minuto), mas cobra taxa equivalente a 4 minutos (R$ 0,14672) para completar cada ligação, e tarifação a cada 6 segundos. O básico tem franquia de 200 minutos, tarifa maior (R$ 0,09557 por minuto), mas é isento de taxa para completar a ligação, e tarifação mínima de 30 segundos e, depois, a cada 6 segundos. A assinatura permanece em R$ 37,98 nos dois planos. O alternativo é indicado para quem faz, no horário normal, mais ligações longas (acima de 2 minutos e 30 segundos) que curtas e/ou usa internet discada. Já o básico é dirigido a quem faz mais ligações rápidas (até 2 minutos e 30 segundos). Só precisam manifestar a opção à Telefônica os assinantes que escolherem o alternativo, pois a migração para o básico será automática. Assinante de plano em minutos da própria empresa permanecerá nele se não manifestar outra opção.