Limão distribui conteúdo grátis para celular Durante a Campus Party, quem estiver com o Bluetooth do celular ou do smartphone ativado poderá receber músicas, vídeos e notícias na telinha do aparelho. O Limão (www.limao.com.br), site colaborativo do Grupo Estado, irá colocar demonstradores perambulando pela Bienal, munidos de uma mochila hi-tech, fazendo distribuição gratuita de conteúdo. O site é patrocinador da área de criatividade e música, onde serão realizados bate-papos com a blogueira Marimoon e com o criador do Anima Mundi, Marcos Magalhães, além de oficinas de arte interativa, desenvolvimento para o Second Life, discotecagem, entre outras atividades. No saguão de entrada, o Limão terá um estande de 40 metros quadrados onde os interessados poderão conhecer melhor o site e tirar dúvidas sobre as ferramentas. Quem quiser pode aproveitar para fazer o cadastro e criar o seu perfil. Nos sete dias da Campus Party, os usuários do Limão também poderão dar uma de repórteres. Pelo wikisite http://com.limao.com.br/wikisite/campuspartybrasil, além de ver notícias atualizadas sobre o evento, é possível contribuir na cobertura, enviando mensagens.