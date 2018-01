Limão faz na Bienal 'wikifilme' com blogueiros

O Limão, espaço virtual do Grupo Estado, promoveu "o primeiro wikifilme do mundo", cujo roteiro foi elaborado por dois blogueiros – uma menina e um menino – selecionados na Campus Party. O wikifilme Amor dois ponto zero teve como locação a área das barracas e as bancadas dos PCs. A estréia oficial foi no sábado na área de criatividade, com exibição em um telão. No filme, um fã de uma blogueira começa a se corresponder com ela pela web. Os dois personagens, vividos pelos próprios roteiristas, passam por várias confusões até chegarem a um final feliz. O filme pode ser visto no endereço www.limao.com.br. Promoters pintados de verde perambulavam pela Bienal e transmitiam músicas de graça e dicas sobre a Campus Party via Bluetooth para quem tivesse celulares compatíveis com a tecnologia de transmissão de dados sem fio. O Limão, um dos patrocinadores do evento, montou um estande todo verde no térreo da Bienal onde as pessoas podiam navegar pelo site, saber melhor como ele funciona e, se quisessem, fazer seu cadastro. O professor Welton Matos, de 21 anos, aproveitou para se "limonizar", ou seja, fazer parte da comunidade Limão, que tem atualmente cerca de 120 mil membros. "Já conhecia. Acho as propagandas na televisão muito interessantes", disse. No wikisite da Campus Party no Limão, os participantes trocavam idéias sobre o que mais estavam curtindo na Campus Party. "A gente também postou notícias para eles comentarem", diz a editora de Home Pages do Limão, Ana Lucia Araujo.