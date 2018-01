Limão permite personalizar wikisites O Limão, rede social do Grupo Estado, permite personalizar os wikisites, um espaço colaborativo para discussões onde os internautas publicam fotos, textos, música, etc. Ao criar seu wikisite, o usuário pode escolher a imagem que irá identificá-lo. Se tiver uma banda, por exemplo, pode colocar no cabeçalho uma foto com os integrantes. Também é possível mudar a cor predominante na página. A forma mais fácil de personalizar o wikisite é escolher um tema predefinido. O Limão traz 34 opções de modelos já prontos. É só clicar em "configurar aparência", selecionar o modelo e clicar em "salvar". Se você, porém, quiser um modelo só seu, pode ter um cabeçalho exclusivo na página. Basta, em programas de edição de imagens, gerar uma foto com o tamanho de 976 x 148 pixels. Daí, no wikisite, clique em "configurar aparência", envie o arquivo e clique em "salvar". Além de trocar o cabeçalho do wikisite, é possível também determinar a cor dos atalhos para recursos como blog, fotos, etc. Clique em "configurar aparência" e escolha entre as quatro opções: azul, marrom, preto, verde e vermelho. Depois, clique em "salvar". Outra opção de personalização no wikisite é determinar um nome personalizado para os atalhos desses recursos. O relativo ao acesso à lista de amigos, por exemplo, você pode chamar de "galera". Para fazer essa modificação, vá até a opção "configurar funcionalidades".