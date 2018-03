Liminar impediu paralisação dos ônibus em SP

Os funcionários do transporte público da capital também não participaram do último ato conjunto organizado pelos sindicatos, no dia 11 de julho.

De acordo com o sindicalista, os atos desta sexta-feira têm a intenção de demonstrar a insatisfação dos trabalhadores ao governo da presidente Dilma Rousseff. "Temos uma pauta de reivindicações entregue à presidente Dilma antes das eleições, com a qual ela concordou, mas, lamentavelmente, depois de eleita, não cumpriu", reclamou. Entre as reivindicações estão o fim do favor previdenciário e a redução da jornada de trabalho semanal para 40 horas.

Paulinho destacou ainda o combate à atual política econômica. "Retomada da inflação, juros altos e câmbio disparado levam ao desemprego", disse à Rádio Estadão. Segundo o presidente da central, os sindicalistas pretendem encerrar as mobilizações por volta das 11h.

Fortaleza

Usuários e manifestantes depredaram equipamentos dos terminais e nos ônibus de Fortaleza na madrugada desta sexta-feira, 30. Os sete terminais de integração e a Rodoviária Interestadual foram atingidos. Manifestantes, entre professores e estudantes, ocupam também a Assembleia Legislativa.

Estão parados na capital do Ceará, no Dia Nacional de Mobilização e Greve, motoristas de ônibus, servidores federais, professores e estudantes das redes oficiais municipal, estadual e federal. Houve confronto nos terminais com disparos de tiros e bombas de gás.