Limpar registro do Windows: só para quem sabe Os softwares de otimização do computador sempre trazem um recurso de limpar o registro do Windows. Esse registro é onde ficam todos os comandos que auxiliam o Windows a funcionar, por isso só deve ser alterado se você realmente sabe o que está fazendo. Quer um exemplo? Nos testes do Link, uma limpeza no registro fez o Windows ‘esquecer’ qual programa deveria ser usado para abrir arquivos .avi, de filmes. A rodinha do trackpad de um notebook também ficou inutilizada. Ruim, né? O problema é que qualquer programa cria entradas no registro e nem sempre elas são excluídas quando o software é desinstalado. Entradas inválidas causam lentidão. Os melhores programas para limpar o registro são o Glary Utilities, o Advanced SystemCare e o Spybot. Se ocorrer algum problema, é possível facilmente restaurar as modificações. F.S.